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Более 17 млн россиян приняли участие в голосовании по благоустройству в городах

«МК»: в голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн человек

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пресс-служба «Донстрой»

Завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в городах и поселениях страны. Участие в нем приняли 17,2 млн человек – на 3 млн больше, чем годом ранее, передает mk.ru. Результаты голосования помогут выбрать приоритетные направления развития городов, лучшие проекты реализуют уже в следующем году.

Голосование проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители выбирали из 5,4 тыс. проектов, предусматривающих улучшение условий в 1,5 тыс. муниципалитетах страны. Активнее всего свои голоса отдавали жители Чечни, Тывы, Свердловской области, а также Ставропольского края и Томской области. Новшеством этого года стало участие в голосовании жителей Херсонской области и Байконура.

Нацпроект «Жилье и городская среда» создан для того, чтобы жители сами могли принять участие в повышении качества городской среды. Этот показатель измеряется каждый год с помощью индекса, в основе которого лежат данные от каждого региона и различных ведомств – Минстроя, ДОМ.РФ, Минкульта и так далее. После расчета индекса специалисты понимают, что нужно сделать, чтобы улучшить качество инфраструктуры в том или ином городе.

Напомним, по результатам индекса качества городской среды в прошлом году в список комфортных городов России вошли 759 городов из 1117. Лидерами рейтинга стали Москва, Петербург, а также Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Новосибирск, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск и Самара.

Как показывают результаты прошлых голосований, одним из самых частых запросов жителей становится озеленение общественных пространств и территорий в пределах городской черты. Подробнее о том, как именно реализация проекта отразилась на среде разных городов страны – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько россиян участвовали в конкурсах по благоустройству территорий в 2023 году.

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