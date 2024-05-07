Визажист рассказала, как выбрать идеальный оттенок помады

При выборе помады стоит обратить внимание на базовый вариант серовато-розового оттенка, который подойдет под любой образ, у разных производителей он может называться woodberry, lilac pink, mehr, natural, blankety и так далее. Об этом «Москве 24» рассказала визажист Евгения Феоктистова.

По ее словам, среди красных помад можно рассмотреть нейтральный «русский красный» с холодным подтоном, потому что он подходит практически всем.

«Также при выборе надо учитывать, что чем темнее помада, тем белее кажется улыбка на контрасте. В свою очередь, людям с загорелой кожей отлично подойдет помада коралловых тонов, а благородные оттенки фуксии способны освежать и придавать молодости лицу», — отметила Феоктистова.

При этом с помадами морковного цвета, а также коричневыми помадами с желтым подтоном визажист советует быть осторожнее, потому что они могут добавить зубам желтизны. Она добавила, что тем, кто нечасто использует помаду, вместо нее можно приобрести карандаш для губ понравившегося цвета.

В пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» «Газете.Ru» до этого сообщили, что в январе-марте 2024 года средняя стоимость косметики в российских магазинах составила 376 рублей, что на 13% выше показателя за аналогичный период 2023-го. Больше всего из косметики подорожала помада (+19% за год).

Ранее сообщалось, что археологи нашли древнейшую красную помаду.