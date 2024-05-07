В России хотят отменить плату за детсады для многодетных семей

Для российских многодетных семей нужно отменить плату за детсады, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Такое предложение она направила зампреду правительства Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию письма.

По мнению депутата, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей, благодаря которым в стране повышается рождаемость. В среднем посещение детсада обходится в 3,6 тыс. рублей в месяц на одного ребенка, а если в семье воспитываются трое, то эта сумма возрастает до 10,8 тыс. рублей, привела пример Лантратова.

В сфере дошкольного образования есть и льготы: так, родители могут компенсировать плату за присмотр и уход за первым ребенком в размере не менее 20%, за вторым – не менее 50% и за третьим – не менее 70%. Однако в этом случае по-прежнему садик на троих детей обойдется в среднем 5760 рублей, а для многодетных семей, попадающих в категорию бедных, это существенно, подчеркнула парламентарий.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, представляется необходимым предложить отменить для многодетных семей плату за присмотр и уход за детьми, проходящими обучение по программам дошкольного образования», — призвала Лантратова.

Напомним, подобные инициативы уже обсуждались в Госдуме – предлагалось отменить плату за муниципальные детсады для всех семей. Говоря об оплате организации питания, депутаты приводили в пример учащихся младших классов, которые питаются бесплатно.

Ранее в Госдуме предложили давать компенсацию семьям, детей которых не зачислили в детский сад.