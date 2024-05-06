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Против петербуржца, испортившего флаги РФ и знамя Победы, возбудили два уголовных дела

В Петербурге разыскивают мужчину, испачкавшего черной краской два знамени Победы

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге неизвестный испортил российские флаги и знамена Победы на фасаде жилого дома, его разыскивают. Об этом пишет «Фонтанка».

С сообщением о порче полотен, установленных 30 апреля на фасаде дома на проспекте Королева, в полицию обратился председатель ТСЖ. Он рассказал правоохранителям, что заметил черные пятна на трех флагах РФ и двух знаменах Победы утром 4 мая.

В итоге в отношении неизвестного, который, как стало известно из записей с камер видеонаблюдения, в ночное время испачкал флаги при помощи шприца с краской, возбудили сразу два уголовных дела. По предварительным данным, его подозревают в надругательстве над государственным флагом РФ и реабилитации нацизма.

Испорченные флаги изъяты и отправлены на экспертизу, личность злоумышленника устанавливают.

Ранее россиян, осквернивших Вечный огонь в Калининграде, приговорили к реальным срокам.

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