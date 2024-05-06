Исследователи рассказали, как россияне предпочитают проводить досуг

Большая часть россиян (83%) в свободное время отдыхают или планируют развлечения, а также встречаются с друзьями и посещают различные мероприятия, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, посвященного досугу. При этом 17% респондентов отметили, что им необходима помощь для того, чтобы найти себе занятие.

Отмечается, что опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 апреля. В нем принял участие 17 781 интернет-пользователь.

Так, 53% опрошенных отметили, что для построения планов читают анонсы, дайджесты в онлайн-медиа и на сервисах по продаже билетов. При этом 27% советуются в этом вопросе с друзьями, а еще 20% подписан на тематические каналы в соцсетях и мессенджерах.

Исследование показало, что 19% его участников проводят свободное время за хобби или занимаются накопившимися делами. Еще 17% ничего не делают, просто отдыхая. При этом 15% респондентов встречаются с людьми, 10% занимаются спортом, а 9% ходят в кафе и рестораны. 8% посещают Культурным мероприятиям посвящают свой досуг 8% опрошенных, столько же (8%) – клубам и барам. В свою очередь, 6% респондентов пробуют новые виды деятельности, еще 5% занимаются своим образованием, а 3% заранее планируют путешествия или экстрим-отдых.

Также в рамках опроса стало известно, что 44% россиян проводят досуг с семьей, а 31% – с друзьями и коллегами. При этом 16% отдыхают единолично, а 6% – с партнерами. Отмечается, что 3% респондентов знакомятся с новыми людьми прямо в месте проведения мероприятия.

Почти две трети (63%) участников опроса считают, что могут справиться с поиском событий без виртуального помощника. Однако более трети россиян (37%) в нем нуждаются. Согласно данным исследования, 22% из них важно, чтобы сервис умел подбирать мероприятия конкретно под их интересы.

При этом самым удобным местом для такого помощника 41% респондентов назвали карту города, а 22% предпочли бы использовать его в устройствах умного дома. Еще 21% считают, что он может быть встроен в приложениях с афишей мероприятий, а 16% – в банковском приложении.