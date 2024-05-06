В АТОР отреагировали на ситуацию с отменой рейсов из Москвы в Египет

Ситуация с отменой и задержкой рейсов авиакомпанией AlMasria, из-за чего пострадали сотни российских туристов, носит веерный характер. Так на проблему в беседе с 360.ru отреагировала Ассоциация туроператоров России, подчеркнув, что детали инцидента уточняются.

Напомним, более суток из Хургады в Москву не могли вылететь 260 россиян, еще сотни пассажиров, планирующих вылет в Египет, застряли в аэропорту Шереметьево. В авиакомпании AlMasria никак не прокомментировали проблему.

«О причинах задержки рейсов в AlMasria не сообщают. Очевидно, что ситуация имеет веерный характер», — отметили в АТОР.

Представители ассоциации пообещали уточнить информацию о пострадавших от задержек россиянах у туроператоров. Подчеркивается также, что у авиакомпании начались проблемы с вылетами из разных городов России еще 4 мая. В частности, туристы не могли вылететь в Хургаду из Самары и Петербурга.

Напомним, в апреле 1 апреля вступили в силу изменения, внесенные в Воздушный кодекс РФ, предполагающие, что авиакомпании должны будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Авиаэксперты сочли это адекватной мерой, заявив, что она не станет сильным обременением для авиакомпаний.

Ранее сегодня самолет из Москвы подал сигнал тревоги.