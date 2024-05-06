Собаководам рассказали, с кем нельзя оставлять питомца на время отпуска

О комфортном месте, где можно оставить собаку на время отпуска, важно позаботиться заранее. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, не стоит отдавать питомца на домашнюю передержку незнакомым людям.

«Это может быть небезопасно для вашего любимца. Помимо того, что вы должны понимать, сможет ли он поладить с другими постояльцами, у каждого из них должны быть справки об отсутствии заболеваний», — сказал Голубев.

Что касается зоогостиниц, по его словам, у таких заведений обязательно должны быть сертификаты и документы на соответствие ГОСТу, ветеринарное обслуживание, а у сотрудников — необходимая квалификация.

До этого Голубев объяснил, как правильно выгуливать собаку. По его словам, лучше создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Нужно менять маршрут выгула только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Кинолог особо отметил, что собака во время прогулки должна получать новую информацию и изучать окружающий мир. Кроме того, в прогулку следует включать игры, например, с мячом. Это позволит увлечь питомца, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

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