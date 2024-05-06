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Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама

ТАСС: обвиняемый в теракте в «Крокусе» Лутфуллои планировал уехать в Сирию

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам Российской Федерации», — говорится в материалах следствия.

До этого сообщалось, что Николай Сурнов, которого связывали с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», покинул РФ в 2022 году сразу после объявления частичной мобилизации.

2 мая Российский Красный Крест (РКК) на заседании Специальной комиссии определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших и жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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