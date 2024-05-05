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Ревнивый россиянин устроил стрельбу и прострелил женщине руку

В Ноябрьске мужчину задержали после стрельбы по женщине из-за ревности

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Shutterstock

В Ноябрьске ссора на почве ревности закончилась стрельбой. Об этом сообщает сообщество «Происшествия Ноябрьск» со ссылкой на управление МВД по городу.

По версии правоохранителей, между двумя мужчинами в магазине произошел конфликт из-за женщины. После этого один из участников схватился за пистолет и произвел случайный выстрел.

В результате пострадала местная жительница, которая получила ранение в руку. Приехавшие на место медики оперативно доставили россиянку в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Врачи передали информацию о произошедшем полиции.

«Все участники конфликта установлены и задержаны, являются гражданами Российской Федерации», – сообщается в публикации.

Известно, что один из мужчин владел оружием на законных основаниях. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее оренбуржец устроил стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой.

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