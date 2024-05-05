Спасатели тушат пожар на тысячу «квадратов» на территории базы на Кубани

Пожар на площади 1 тыс. кв. м тушат на территории базы отдыха в станице Голубицкой на Кубани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае горят территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника.

В Анюйском парке площадь пожара составляла 350 гектаров, в том числе 75 гектара лесной. На территории Болоньского заповедника — 10 175 гектаров.

3 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки сообщало, что за 24 часа площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 47,6 тыс. гектаров.

Ранее на востоке Москвы загорелся завод по производству искусственного камня.