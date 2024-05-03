Российские учителя оценили призыв вернуть в школы телесные наказания

В российские школы нельзя возвращать практику телесных наказаний учащихся, это противоречит гуманному взаимоотношению людей, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. В беседе с НСН он назвал подобные инициативы ненормальными, подчеркнув, что в России иногда путают воспитательные традиции с современными школьными практиками.

С идеей возращения в школы телесных наказаний выступил зампред организации «Клуб адмиралов» Валерий Дорогин на дебатах в Мосгордуме. Казаков назвал это попыткой принести в школы старевшие нормы прошлого.

«В школе это точно не тот вид наказания, который возможен. Да, все прекрасно знают, что они раньше были, но от них отказались и это правильно. Применять эти практики в современном мире не нужно, это большие шаги назад, это антигуманно», – подчеркнул педагог.

Гораздо умнее будет создание в школах комфортных условий для учителей и учащихся, считает Казаков. В частности, по его мнению, нужно выделять педагогам больше времени, так как зачастую они чересчур загружены и не успевают обратить внимание на кого-то из своих учеников. Сегодняшние условия – слишком тяжелые и плохие, из-за чего иногда как учителя, так и дети могут срываться на некорректное поведение, заключил он.

Ученые ранее выяснили, как телесные наказания влияют на когнитивные способности детей.