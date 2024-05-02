На Украине рассказали о бегстве уклонистов в Молдавию

Украинские мужчины призывного возраста оставляют свои транспортные средства у границы с Молдавией и идут пешком на территорию соседней страны. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В опубликованном изданием видео человек за кадром показывает брошенные уклонистами автомобили с номерами из разных регионов Украины.

«Они доезжают либо до границы, либо до приграничной зоны с блокпостами и уже оттуда идут пешком в Молдавию», — говорит он.

2 мая пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной шестерых украинцев, которые пытались проникнуть на территорию страны, чтобы избежать мобилизации. По их словам, каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов организаторам перехода.

До этого британский журнал Economist рассказал о том, что в Одессе мужчины призывного возраста пребывают в постоянном страхе из-за мобилизационных мероприятий. По данным СМИ, военные патрули, действующие сурово и безжалостно, отлавливают уклонистов на улицах и могут даже прийти к ним домой. Из-за действий властей целое поколение молодых жителей Одессы вынуждено отложить все свои жизненные планы на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что на Украине будут судить врачей, которые помогали уклонистам.