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Магнитогорская пенсионерка отдала мошенникам сотни тысяч рублей, ожидая премию

В Магнитогорске пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей

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Pexels

В Магнитогорске мошенники похитили у пожилой женщины почти миллион рублей, пообещав ей премию от пенсионного фонда. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестные злоумышленники связались с пожилой пенсионеркой через мессенджер и представились сотрудниками пенсионного фонда. Преступники убедили ее, что ей якобы назначена премия в размере пяти тысяч рублей.

После этого неизвестные путем обмана убедили пенсионерку перевести свои сбережения на заграничные счета. Всего пожилая женщина потеряла таким образом 870 тысяч рублей, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным Telegram-канала, пострадавшая от действий аферистов рассказала, что поверила обманувшим ее мошенникам из-за того, что те знали ее имя и отчество. Прочие детали и обстоятельства инцидента не утоняются.

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