В Пермском крае проведут военный парад в честь Дня Победы

Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Пермском крае в традиционном формате, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. Его слова передает РИА Новости.

Глава субъекта 2 мая принял участие в заседании краевого организационного комитета «Победа». Во время мероприятия он сообщил, что власти запланировали на 9 мая большую программу мероприятий.

«Парад пройдет в традиционном формате. В нем примет участие военная техника. <...> Пройдет более 2000 праздничных мероприятий, в которых должно принять участие более миллиона человек», — подчеркнул Махонин.

Ожидается, что празднование Дня Победы в городе Перми начнется с возложения цветов к памятнику «Героям фронта и тыла». Всего в административном центре региона 9 мая пройдет около 110 мероприятий, включая шествие войск местного гарнизона и концерт на площади перед академическим театром.

При этом министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заявил, что в период с 1 по 12 мая возле памятников воинской славы будут дежурить сотрудники силовых структур. Кроме того, стражам порядка поручено обеспечивать безопасность около мемориалов и воинских захоронений.

Ранее в Москве состоялась репетиция авиационной части парада в честь Дня Победы.