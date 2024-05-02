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Красный Крест определил меры поддержки для пострадавших в теракте в «Крокусе»

РКК определил меры поддержки для пострадавших в «Крокусе» до 2026 года

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский Красный Крест (РКК) на заседании Специальной комиссии определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших и жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на официальном сайте РКК.

Отмечается, что программа будет действовать до 31 марта 2026 года. Возможны корректировки сроков. Комплекс мер включает в себя как первичную срочную помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, так и другие меры поддержки, которые легли в основу Благотворительной программы, направленной на помощь пострадавшим и семьям жертв в долгосрочном периоде.

30 апреля стало известно, что в фонд Российского Красного Креста собрали более 1,6 млрд рублей на помощь семьям жертв и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Сообщалось, что группа «Пикник» подняла цены на выступления после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее в ЛНР раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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