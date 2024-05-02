Во время майских праздников в России ожидается всплеск количества психозов

Количество обращений россиян в больницу из-за злоупотребления алкоголем во время майских праздников резко увеличивается, пик алкогольных психозов приходится на середину месяца, предупредил президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев. Влияет на это также полнолуние, подтвердил он в беседе с НСН.

До этого наркологи заявили, что в полнолуние увеличивается число экстренных пациентов с бредом и галлюцинациями. Исаев это подтвердил, заявив, что сталкивался с подобными случаями в своей практике. Лечится такое состояние в зависимости от того, какие именно симптомы наблюдаются – врачи могут прописать как один препарат, так и целый комплекс лечения, отметил нарколог.

Поводом для злоупотребления спиртным, а также для переедания становятся также любые выходные, добавил врач.

«По статистике, обращаемость возрастает не 1 мая, а на три-четыре дня позже. Люди начинают расслабляться, сначала повышается обращаемость в связи с тяжелыми опьянениями, а через две недели там уже всплеск психозов», — отметил Исаев.

Психозы, по его словам, могут вызвать длительные запои — именно поэтому чаще они наблюдаются не в первых числах, а ближе к середине месяца. В том числе растет количество пациентов с белой горячкой, подчеркнул врач.

Напомним, ученые также выяснили, что детская зависимость от телефонов повышает риск психоза в молодом возрасте. Так, чрезмерное увлечение видеоиграми и гаджетами в целом в детстве и подростковом возрасте коррелирует с паранойей, бредом, галлюцинациями и появлением «навязчивых идей» по достижении 23 лет.

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