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Россиян предупредили о резких колебаниях погоды в мае

Синоптик Вильфанд: резкие колебания погоды ожидаются в России в мае

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Температура воздуха в мае почти на всей территории России будет приближена к норме, однако в течение месяца будут происходить очень резкие колебания и изменения погоды. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень жаркую погоду будут сменять существенные понижения температуры и наоборот. В итоге средняя температура месяца будет близкой к норме, но это все равно что измерять среднюю температуру по больнице», — пояснил он.

Теплая погода в этом месяце ожидается в Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областях. Количество осадков на большей части территории страны будет также в пределах нормы, уточнил Вильфанд. Однако в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, Приволжском федеральном округе, Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии, на юге Урала, Камчатке и в Магаданской области ожидается дефицит осадков. Обилие дождей прогнозируется на Ямале и Таймыре, в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, на севере Хабаровского края и на юге Якутии.

До этого Роман Вильфанд говорил, что в Москве ожидается понижение температуры в ближайшие дни — на 5°C ниже нуля ожидается в пятницу и субботу, возможны заморозки. К таким изменениям приведет перемещение воздушных масс с севера Якутии.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы ожидает облачная и прохладная погода в четверг.

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