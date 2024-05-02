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Партию свежих бананов с кокаином обнаружили в порту Петербурга

Baza: в порту Петербурга обнаружили партию бананов с 60 кг кокаина

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Shutterstock/nikybwd

В порту Санкт-Петербурга обнаружили партию свежих бананов, в которой пытались провезти 60 кг кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 21 апреля. При осмотре контейнера со свежими бананами на судне Cool Express, прибывшем в Большой порт из эквадорского порта Пуэрто Боливар, правоохранители обнаружили незадекларированный груз. Один из 60 спрятанных в потолке контейнера-рефрижератора брикетов массой в 1 кг отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что это кокаин.

Отмечается, что получателем контейнера числится компания из Красноярска. 1 мая по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Информации о причастных к преступлению лицах на данный момент не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Мурманск вернулись моряки, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков.

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