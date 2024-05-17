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В Госдуме отреагировали на запрет ЕС на вещание нескольких российских СМИ

Депутат Чепа: Евросоюз проигрывает информационную войну и боится правды

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Проигрывая информационную войну, Европейский союз включает все рычаги, поскольку они боятся правды. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя запрет Совета Европы на вещание ряда российских СМИ, в том числе РИА Новости.

«Идет гибридная война, в том числе информационная. Они понимают, что проигрывают эту войну, включают все рычаги, понимая, что вы доносите правду, они правды боятся. Они идут на все меры для того, чтобы максимально навредить в этой войне нам», — сказал он.

17 мая Совет Европейского союза запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории ЕС.

15 мая РИА Новости сообщало, что страны – члены ЕС в ближайшее время могут ввести запрет на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские.

Ранее в Евросоюзе предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих РФ.

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