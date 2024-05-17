Вице-губернатора Алтайского края арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает столичная объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

»[Кибардину] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — на один месяц и 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор региона обвиняется в уголовных преступлениях: приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России соответственно).

17 мая стало известно, что правоохранительные органы задержали Кибардина в Москве.

По неофициальным данным, у мужчины на руках были обнаружены 18 млн рублей, полученные от неизвестного лица. За день до этого в правительстве Алтайского края прошли обыски.

Кибардин с 2012 года по сентябрь 2018 года работал руководителем аппарата правительства Красноярского края. В октябре 2018 года был назначен на свою нынешнюю должность в кабмине Алтайского края, а в сентябре 2023 года губернатор края Виктор Томенко переназначил его на пост.

Ранее бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово».