Щелковский городской суд приговорил начальницу лаборатории научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» имени А.И. Шокина и трех ее сообщников к срокам за хищение продукции военного назначения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что начальницу лаборатории приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Водитель предприятия и наемный сотрудник получили по три года колонии. Директор компании, которая продавала похищенную продукцию, получил два года тюрьмы.

Все признали свою вину.

В сентябре 2021 года осужденных задержали сотрудники ФСБ при попытке хищения очередной партии товара. Ущерб предприятию от действий преступной группы оценивается в более чем в 304 млн руб.

14 мая сообщалось, что в 2023 году в правоохранительные органы поступило более двух тысяч материалов с информацией о возможных нарушениях при выполнении гособоронзаказа, в результате чего были расторгнуты сделки на 6 млрд рублей.

По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере оборонного заказа выросло в четыре раза, а сумма сомнительных контрактов — в шесть раз, с 890 млн рублей до 6 млрд рублей. Изучались материалы, касающиеся более 50 тыс. компаний, на основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел.

Ранее в США оценили назначение Андрея Белоусова министром обороны фразой «ничего хорошего для Киева».