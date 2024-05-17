Киев запросил у НАТО инструкторов для подготовки новобранцев

Украина запросила у стран НАТО помощи в обеспечении военными инструкторами для обучения 150 тысяч новобранцев. В прошлом США отказывали в этом, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший счел это все равно неизбежным, пишет The New York Times (NYT).

«В конце концов, со временем мы доберемся туда», — сказал Браун, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга.

При этом Браун отметил, что в случае отправки инструкторов НАТО непосредственно на Украину они будут подвергаться риску воздушного обстрела, из-за чего Киеву придется использовать ценные средства ПВО для их защиты, убрав их часть с поля боя.

NYT напоминает, что предыдущий опыт обучения инструкторами НАТО украинских военных был скорее негативным. В качестве причин называется как его скоротечность (курс продолжительностью около 12 недель), так и отличие современной войны от учебников и существующего опыта американской армии.

16 мая сообщалось, что Пентагон не знает о планах перевода инструкторов НАТО на территорию Украины. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американское издание Politico писало о возможности отправки войск НАТО на Украину.