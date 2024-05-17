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Путин заявил, что в вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США

Путин: европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Жители европы в вопросе санкционных ограничений подтверждают свою зависимость от американских властей. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Санкции применяются теми же самыми американцами либо европейцами и в отношении даже своих союзников», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что Вашингтон использует экономические ограничения «в отношении европейских экономоператоров» и часто доводят их до логического завершения. В ЕС не возражают и демонстрируют свою полную вассальную зависимость «от суверена за океаном».

Накануне глава государства назвал глупостью политику США по доллару. По его словам, они «просто пилят сук, на котором сами сидят». Вместе с тем глава государства указал, что ситуация при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансовые и экономические инструменты, неприемлема.

Ранее Путин рассказал, почему США ввели санкции против китайских автомобилей.

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