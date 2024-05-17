В Подмосковье нетрезвая девушка на каршеринге устроила массовую аварию и въехала в дом

В подмосковном городе Королеве девушка-водитель на автомобиле каршеринга врезалась в пять припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на улице Горького.

«По предварительной информации, женщина - водитель, управляя автомобилем каршеринга марки «Haval», совершила наезд на пять припаркованных автомашин. Правонарушительницей оказалась местная жительница 2000 г.р. с признаками алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Судя по видео, в аварии пострадали Hyundai Santa Fe, Ford Focus, Renault Sandero, Skoda Octavia и Mistubishi Outlander. После столкновения с пятью машинами, автомобиль каршеринга врезался в стену многоэтажного дома.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли автомобиль главы центра военной подготовки «Партизан» Дениса Гариева.

По его словам, поджог попытались устроить утром 17 мая. В тот момент в машине находилась супруга Гариева, которую зовут Марианна. Однако злоумышленникам не удалось в полной мере реализовать задуманное: автомобиль получил незначительные повреждения, а сама женщина не пострадала. Однако, по ее словам, она сильно испугалась. Сам Гариев сейчас находится в зоне СВО.

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