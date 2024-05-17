Стало известно, почему «Спартак» не назначил Черчесова главным тренером

Руководство московского «Спартака» рассматривало Станислава Черчесова в качестве потенциального главного тренера клуба. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной отказа от кандидатуры Черчесова стало потенциальное недовольство болельщиков данным решением, из-за чего в клубе переключились на других кандидатов.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером клуба. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не возглавил Маурицио Сарри.