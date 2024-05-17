В Казани огласили приговор одному из организаторов пирамиды «Финико»

Вахитовский районный суд Казани признал одну из организаторов финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву виновной и приговорил ее к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Нуриеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой, и участии в преступном сообществе. Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признала вину. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство, процесс прошел в особом порядке без допроса свидетелей.

В июле 2021 года обрушилась финансовая пирамида «Финико»: компания создала свою криптовалюту, которая быстро обесценилась. Вкладчики создали петицию, адресованную Генпрокуратуре и президенту РФ с требованием привлечь главу компании к уголовной ответственности. Пострадавшие рассказали «Газете.Ru», как потеряли миллионы, инвестировав в «Финико», и как они планируют возвращать деньги.

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