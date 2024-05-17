Назначен первый заместитель главы Минобороны Украины

Первым заместителем министра обороны Украины назначили Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает УНИАН.

До этого он занимал должность просто заместителя министра обороны страны.

Также сообщается, что новым заместителем главы офиса президента в вопросах евроинтеграции стал Александр Балануца.

До этого сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предупредил об опасности выхода армии России в тыл украинских войск в Харьковской области. По его словам, территория боевых действий в регионе увеличилась, в связи с чем существует угроза выхода Вооруженных сил РФ в тыл ВСУ.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженных сил Украины вынуждены в качестве подкрепления перебрасывать в Харьковскую область подразделения, которые частично снимают с других направлений. По данным испанской газеты El Pais, ВСУ пришлось перебросить под Харьков по меньшей мере две бригады с Донецкого направления.

Ранее Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове вместе с Сырским.