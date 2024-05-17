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Пол Маккартни оказался в списке богатейших людей Великобритании

Певец Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером Великобритании

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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни занял 165-ю строчку в списке самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times.

Состояние музыканта оценили в 1 млрд фунтов стерлингов (примерно $1,27 млрд по текущему курсу — прим. «Газеты.Ru»). Тем самым, он стал первым музыкантом-миллиардером Британии. Благодаря прошлогоднему гастрольному туру Got Back, Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов за год. В 2023-м также были переизданы два альбома The Beatles 1962-1966 и 1967-1970 годов.

Кроме того, в ноябре прошлого года британский хит-парад возглавила последняя песня группы «Now and Then». Таким образом, группа The Beatles побила свой собственный рекорд, в 18-й раз заняв первое место в британском чарте. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles. Песня стала первой, которую коллектив выпустил со времен «Real Love» 1996 года.

Недавно Маккартни ответил фанатке на признание в любви спустя 60 лет. К публикации Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музыкант приложил кадры кинокомпании CBS, на которых было запечатлено эмоциональное признание девушки. Артист пригласил девушку посетить свою фотовыставку.

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