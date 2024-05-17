Экс-сотрудник миграционного управления полиции Москвы задержан за получение крупной взятки

По подозрению в получении крупной взятки задержан экс-сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) столичной полиции. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по г. Москве.

По мнению следствия, мужчина принадлежал к организованной группе должностных лиц УВМ ГУ МВД России по г. Москве. Трое его подельников были задержаны и заключены под стражу ранее.

Члены группы, по данным СК РФ, «систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе иностранных граждан, незаконно пребывающих в Российской Федерации».

Подобной деятельностью они занимались два года (с января 2022-го по декабрь 2023-го). За это время, как указывает СК РФ, они получили взятки на сумму свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело расследуется по ст. 290 часть 6 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой).

Помимо этого, во время следственных действий на одном из строительных объектов был проведен обыск, выявлены 27 нелегальных мигрантов и приняты меры к их выдворению.

17 мая стало известно, что россияне фиктивно прописали в двух квартирах 66 мигрантов и попались полиции. Собственники жилищ, 42-летняя женщина и 45-летний мужчина, ставили мигрантов на учет за вознаграждение.

Ранее в Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым паспортам.