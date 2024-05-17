Мэр Тбилиси ответил Западу на угрозы введения санкций против Грузии

Угрозы и шантаж при стратегическом партнерстве немыслимы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах. Слова Каладзе передает РИА Новости.

«При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции — это европейские ценности?» — сказал он, подчеркнув, что Грузия не боится санкций.

Он также сказал, что западные политики не понимают, что «так вообще ни с кем говорить нельзя».

15 мая грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что для того, чтобы избежать санкций США, Тбилиси следует вести прозрачную политику и разъяснять свою позицию.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации. Власти страны утверждают, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков и несет в себе лишь цель раскрытия информации о финансировании неправительственных организаций и СМИ.

Ранее в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России.