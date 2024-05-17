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В МЧС рассказали о восстановлении Оренбургской области после паводка

В Оренбургской области структура ЖКХ после паводка восстановлена на 90%

В пострадавшей в результате весеннего паводка Оренбургской области более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы МЧС РФ по итогам заседания правительственной комиссии, состоявшееся под председательством министра Александра Куренкова.

Отмечается, что на территории области реализуются все мероприятия плана восстановительных работ, а также задействованы профильные службы.

«Жилищно-коммунальная структура в регионе восстановлена более чем на 90%. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления», — сообщили в пресс-службе.

До этого в региональном правительстве сообщили, что в зону затопления во время паводка в Орске в Оренбургской области попали свыше двухсот улиц.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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