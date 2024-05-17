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«Чудовище в перьях»: Яна Поплавская осудила возвращение артистов в эфир после вечеринки Ивлеевой

Актриса Яна Поплавская расстроилась из-за возвращения гостей Ивлеевой в эфир

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская в разговоре с kp.ru осудила возвращение гостей вечеринки Насти Ивлеевой в эфир федеральных телеканалов.

«Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», — пожаловалась Поплавская.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, прошла ли Россия волну, когда звезд подвергали бойкоту за отказ высказываться насчет значимых событий политического или гражданского характера.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой.

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