Бывший футболист «Спартака» оценил тренерские качества Станковича

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о назначении Деяна Станковича главным тренером красно-белых, подчеркнув, что тот был великолепным игроком, но еще должен показать себя как главный тренер.

«Скорее знаю его больше как игрока, футболиста. Он, конечно, поработал еще в «Црвене Звезде» и в «Ференцвароше», но сказать сейчас что-то… Как игрок – да. Но как тренер – надо еще посмотреть на него. Пока не скажешь, что это какое-то громкое заявление от «Спартака». Надо посмотреть на его работу, чтобы оценивать», — считает Деменко.

«Спартак» объявил накануне, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25, а Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников. В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28-ти туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может собрать полные трибуны на чемпионском матче.