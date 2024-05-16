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Стало известно, почему Тюкавин популярнее Глушенкова

Экс-игрок Булыкин призвал футболиста Глушенкова помочь «Локо» выиграть трофей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил популярность форварда бело-голубых Константина Тюкавина и объяснил, почему в сравнении с ним меньше обсуждают атакующего полузащитника «Локо» Максима Глушенкова. В комментарии Legalbet он указал на то, что Тюкавин больше забивает и борется со своей командой за чемпионство, а также призвал Глушенкова помочь красно-зеленым выиграть трофей в следующем сезоне.

«Все-таки Тюкавин больше забил голов, а ещё борется за чемпионство с «Динамо». Поэтому и идет больше разговоров про него. <…> Глушенкова больше отношу к форварду, чем к плеймейкеру. Если бы он играл именно плеймейкера, это одно, но он действует впереди, иногда играет единственного нападающего», — сказал Булыкин.

Он отметил, что ему нравится связка Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотиве». По мнению эксперта, они могут забивать больше. И Глушенков должен подтвердить свой уровень в следующем сезоне, приведя команду к трофею.

В текущем сезоне Глушенков забил восемь мячей и сделал 20 результативных передач в 36 играх за «Локомотив» во всех турнирах. В активе Тюкавина – аналогичное количество матчей, 17 голов и 10 ассистов.

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