В Белгородской области объявлена ракетная тревога

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Перед этим ракетную опасность на территории региона объявляли вечером 16 мая.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Из-за регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.