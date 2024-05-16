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В Муроме будут судить мужчину, который пнул пожилую мать в живот

В Муроме мужчина ударил ногой в живот мать, которая толкнула его в сугроб

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Муроме будут судить мужчину, который ударил ногой в живот мать. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

В феврале 41-летний местный житель гостил в доме своих родителей в деревне Пестенькино. Он выпил и повздорил со своей племянницей, которой упрекнула его за неподобающее поведение. Мать мужчины выпроводила сына из дома, пытаясь разрешить конфликт. Однако сын решил повредить автомобиль племянницы, припаркованный на улице.

Пожилая женщина поняла намерение сына и толкнула его в сугроб, после этого мужчина пнул мать в живот. Врачи диагностировали у пострадавшей тупую травму живота и провели экстренную операцию. На ее сына было заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее имеющий шесть судимостей мужчина напал на отчима с молотком в Ленобласти.

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