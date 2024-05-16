Экс-тренер «Факела» объяснил крутость Станковича

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что новый главный тренер столичного «Спартака» Деян Станкович сможет поставить тот футбол, который понравится болельщикам.

По его словам, при личном общении Станкович показался ему очень приятным человеком.

«То, что он играл в футбол на высоком уровне, и то, что он классный тренер, это да. Я с ним немного знаком был, мы с ним в одном отеле жили. Здоровались с ним, он коммуникабельный человек. Опытный игрок, поигравший на высоком уровне», — заявил Ташуев.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.



Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее стало известно, за сколько «Спартак» выкупил Деяна Станковича у «Ференцвароша».