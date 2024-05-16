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В Москве трое бизнесменов похитили сотрудника компании-конкурента

В Москве мужчину похитили трое человек ради информации о его работодателе

В Москве бизнесмены похитили сотрудника компании-конкурента, чтобы получить информацию о ее деятельности. Об этом сообщает столичный следком.

СК возбудил уголовное дело о похищении в отношении трех человек. По данным следствия, 12 мая они похитили сотрудника строительной компании, информацию о деятельности которой хотели получить незаконным способом. Похитители имели при себе пистолет и угрожали жертве расправой, выдвигая требования о предоставлении им необходимой информации. Тем не менее пострадавший сумел спастись, самостоятельно покинув место происшествия.

Местонахождение фигурантов было установлено в короткие сроки, их задержали. По месту проживания сообщников проведены обыски, им уже предъявлено обвинение. В ближайшее время суд изберет похитителям меру пресечения, следствие попросит заключить их под стражу.

Ранее в Британии похитили китайского бизнесмена и поместили его в клетку, требуя $15 млн в биткоинах.

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