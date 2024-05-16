В Словакии усилили охрану школ и пространства у здания парламента

Правоохранительные органы Словакии после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо усилили охрану школ, редакций СМИ и территории около здания парламента. Об этом журналистам сообщил глава полиции республики Любомир Солак, передает ТАСС.

Во время встречи с корреспондентами он отказался отвечать на вопросы, касающиеся обстоятельств нападения на главу правительства. По его словам, сейчас в правоохранительных органах действует запрет на распространение соответствующей информации.

При этом Солак рассказал, какие меры были приняты стражами порядка после покушения на Фицо.

«Полиция повысила уровень охраны школ, пространства у здания парламента [Словакии], а также редакций СМИ», — уточнил он.

Глава полиции добавил, что в настоящее время правоохранительные органы фиксируют в стране увеличение числа гибридных угроз. В частности, это касается постов в социальных сетях с одобрением нападения на премьер-министра. Как сказал Солак, стражи порядка ведут расследование по каждому отдельному случаю.

Покушение на главу словацкого правительства произошло днем 15 мая. После завершения выездного заседания кабинета министров страны, которое состоялось в городе Гандлова, политик вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам. В этот момент стоявший в толпе мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в премьер-министра.

Нападавшего тут же задержали, а Фицо в срочном порядке доставили в больницу. Впоследствии председателя кабинета министров, который получил ранения в грудь и живот, перевели в госпиталь в городе Братиславе. Здесь врачи провели ему операцию, сумев стабилизировать состояние политика. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии.