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Американский миллионер-инвестор сделал ставку на Китай

Инвестор Майкл Бьюрри вложил миллионы в бигтех Китая и золотые слитки

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Dimitrios Kambouris/Getty Images

В первом квартале 2024-го американский финансист Майкл Бьюрри, сделал крупные ставки на китайские технологические компании и золото. Об этом свидетельствует декларация хедж-фонда Scion Asset Management, которым управляет Бьюрри.

Фонд нарастил позиции в JD.com и Alibaba, купив акций этих гигантов на $18,96 млн. Также увеличены вложения в Baidu. Бьюрри вложил $7,6 млн в фонд Sprott Physical Gold Trust, хранящий активы в золотых слитках. На покупку бумаг Cigna, BP, First Solar и Baidu потрачено еще $23,16 млн.

Кроме того, фонд полностью избавил от долей в американских компаниях Oracle, CVS Health, Nexstar, Alphabet и Amazon.

Стоимость портфеля Scion выросла до $103 млн. На китайские компании пришлось 18,27%, золото заняло 7,37%. Бьюрри прославился ставкой против ипотечного рынка США, заработав $800 млн в кризис 2008-2009 годов, став прототипом героя фильма «Игра на понижение».

До этого Путин заявил о безграничных возможностях сотрудничества РФ и Китая.

Ранее в Китае оценили последствия повышения тарифов США.

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