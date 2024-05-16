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Ракетную опасность объявили в Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

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Shutterstock

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — уточнили в сообщении.

До этого ракетную опасность объявили в Шебекинском районе Белгородской области.

Днем в четверг, 16 мая, средства ПВО РФ сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду: украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник.

Днем в четверг, 16 мая, в Белгороде вновь объявили ракетную опасность, которая продлилась 10 минут.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности. 15 мая в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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