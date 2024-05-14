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Женщина выпрыгнула на ходу из загоревшегося китайского кроссовера GAC

Китайский кроссовер GAC загорелся на ходу и заблокировал водителя в салоне

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Китайский кроссовер GAC загорелся на ходу перед заправкой на трассе М-12. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Shot, Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга, домой — в Москву. Супруги решили заехать на заправку, и прямо на повороте из-под капота повалил дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Жена в это время выпрыгнула на ходу.

Отмечается, что автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС. Передняя часть машины полностью выгорела. Перед поездкой было проведено техобслуживание.

Автомобиль GAC был куплен в салоне год назад. Стоимость машины 2,6 млн рублей. Дилер и автопроизводитель обещали провести экспертизу.

Сам водитель будет находиться на лечении в больнице Москвы до конца этой недели.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину. Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший находится под наблюдением врачей.

Ранее звезда Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы.

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