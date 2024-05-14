Стала известна цель визита Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом на Украину, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Киеву на фоне неудач ВСУ на поле боя. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Отмечается, что Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку Вашингтона по всем направлениям. Кроме того, госсекретарь подчеркнет «стратегические успехи, которых добилась Украина».

На фоне неудач Украины на поле боя Блинкен намерен послать «сильный сигнал уверенности украинцам», сказал собеседник СNN.

«Визит состоялся в то время, когда Россия продолжает новое наступление на северо-восток Украины после нескольких крупных успехов за последнюю неделю, что ознаменовало наиболее значительное продвижение Москвы», — говорится в тексте.

До этого агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом».

Издание Politico писало, что Блинкен намерен посетить Украину на этой неделе. При этом конкретная дата визита в материале не называлась.

Ранее Блинкен пообещал помощь Киеву в создании угрозы для Крыма.