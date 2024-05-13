В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

До этого опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области 10 мая.

Днем 12 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

В этот же день стало известно, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами Брянской области.

Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов упали на территории Липецкой области утром 12 мая.

Ранее в Германии отвергли идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО.