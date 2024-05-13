В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
До этого опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области 10 мая.
Днем 12 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
В этот же день стало известно, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами Брянской области.
Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов упали на территории Липецкой области утром 12 мая.
Ранее в Германии отвергли идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО.