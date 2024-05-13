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СМИ раскрыли цели наступления ВС РФ в Харьковской области

Forbes: наступление ВС РФ в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Наступление российской армии на Харьковском направлении может быть ловушкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Он предположил, что активные действия российских военных в Харьковской области могут иметь своей целью оттягивание украинских войск из Донбасса.

«Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр», – написал аналитик, отметив при этом, что если Россия готовит на Харьковщине настоящее наступление, то на Волчанск в скором времени обрушатся целые полки.

Экс добавил, что продвижение российских войск в любом случае будет проблемой для Киева, поскольку после начала этой операции российские военные завладели инициативой.

Накануне сообщалось, что ВСУ начали перебрасывать технику и живую силу из района Константиновки в Донецкой народной республике на Харьковское направление.

Ранее командир взвода ВСУ признал, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении обернулось адом для его подразделения.

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Операция на Украине
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