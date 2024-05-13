Эксперт предрек истощение последних резервов ВСУ из-за наступления РФ на Харьков

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивать резервы армии, которые истощены. Об этом в эфире американского телеканала CNN заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

«Русские открывают дополнительный фронт, таким образом оказывая на Украину еще большее давление, заставляя ее перебрасывать войска, артиллерию и средства ПВО, которые и так достаточно ослаблены», — подчеркнул он.

Райан отметил, что целью российской армии является создание буферной зоны с тем, чтобы прекратить удары ВСУ по территории России.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате успешного наступления ВС РФ в Харьковской области.

Ранее в США допустили переговоры по Украине на фоне наступления РФ на Харьков.