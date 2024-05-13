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В России одобрили увеличение лимита выплат по ОСАГО

В правительстве поддержали увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта заключения кабинета министров.

«Законопроектом предлагается увеличить размер страхового возмещения <...> в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках ОСАГО», — говорится в сообщении.

В тексте заключения указано, что правительство России поддерживает законопроект «с учетом указанных замечаний».

Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

В документе с решением кабмина уточняется, что оформление ДТП без полицейских «несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика», поэтому и нужен расширенный доступ к данным, чтобы избежать подобных преступных действий.

В апреле центр при МВД фиксировал, что в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. По версии специалистов, россияне опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО.

Ранее выяснилось, как в России выплаты по ОСАГО начали передавать по наследству.

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