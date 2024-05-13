Покрытый татуировками сын Яковлевой избавился от гроба на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных избавился от татуировки с изображением гроба на лице. На это обратило внимание издание kp.ru.

31-летний Шальных уже рассказывал, что тату с гробом не нравится его матери. Сейчас на месте гроба на лице у мужчины расположен узор, напоминающий щупальца.

Фото с новыми тату Шальных опубликовал на одном из популярных сайтов знакомств.

«Барбер, котопапа, gymrat, вокалист в митольной группе. 187 см 123 кг», — описал себя он.

Шальных ищет девушку — любительницу японских мультфильмов, чьи интересы будут схожи с его интересами.

Накануне лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд набил татуировку в память о фронтмене Motorhead Лемми Килмистере, смешав чернила с прахом артиста.

«Салют моему другу и вдохновителю мистеру Лемми Килмистеру. Без него не было бы Metallica», — сказал вокалист.

Ранее в Швейцарии блогер-аноним забросал фанатов деньгами.