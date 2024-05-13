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Жителей Крыма предупредили о заморозках

Жителей Крыма предупредили о заморозках в степных и предгорных районах

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Unsplash

В Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидаются заморозки. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Ночью и утром 14 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2», — говорится в сообщении.

В случае ЧС необходимо звонить 112 или 101, уточнили в оперштабе.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве. По ее словам, заморозки в Москве и Московской области представляют опасность для растений.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три-четыре недели. По его словам, данные показатели являются очень большой аномалией. Вильфанд подчеркнул, что погода отстает почти на месяц от своего климатического развития.

Ранее синоптики предупредили москвичей о грядущем изменении погоды.

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