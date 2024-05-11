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Солиста HammAli & Navai объявили в розыск приставы

Shot: певца Бакирова ищут приставы из-за долга в 2 миллиона рублей

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hammalinavai/vk.com

Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова объявили в розыск судебные приставы из-за долгов его компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, фирма певца ООО «Скар Трейдинг» задолжала более 2 миллионов рублей.

Бакиров, уточняет издание, стал совладельцем компании два года назад. В прошлом году она понесла 617 тысяч рублей убытков, к которым прибавились долги, включая штрафы за административные правонарушения.

Известно, что 700 тысяч рублей с компании Бакирова взыскивает Департамент мировых судей столицы — как пишет Life, это могут долги по госпошлинам.

ООО «Скар Трейдинг» занимается различными видами от строительства до продажи книг.

Накануне стало известно, что супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев, занятый в ресторанном бизнесе, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 700 тыс. рублей. По данным издания kp.ru, общая сумма долга Руднева перед налоговой составляет 743 273 руб.

Ранее Анастасия Костенко прервала молчание и рассказала о важном событии для семьи.

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